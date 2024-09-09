Баку и Ереван согласовали 13 из 16 статей мирного договора

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на слова главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна.

Страны продвигаются к заключению мирного договора. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что обеим сторонам удалось полностью согласовать 13 из 16 статей соглашения.

По его словам, существует реальный шанс подписания мирного договора в ближайшее время. Однако многие эксперты сходятся в едином мнении о том, что Ереван и Баку не смогут подписать его до конца текущего года.

Ранее российский эксперт Станислав Тарасов заявил, что Армения собирается разорвать все связи с Россией, желая заключить ядерное соглашение с США. Накануне сообщалось о просьбе Армении предоставить доступ к американским технологиям в сфере гражданской ядерной энергетики.