Об этом в беседе с Инфо24 заявил директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов. По его мнению, именно эту цель преследует Армения, желая заключить ядерное соглашение с США.

Накануне Армения попросила предоставить доступ к американским технологиям в сфере гражданской ядерной энергетики. Таким образом, стремление заключить ядерное соглашение с США для модернизации АЭС свидетельствует о намерении разорвать все связи с Россией.

Также Станислав Тарасов предположил, что проблему со станцией, построенной в период Советского Союза, можно было бы решить с помощью РФ. Однако, армяне ориентируются на Запад, не принимая участия в проектах, которые связывали бы их с Россией.

Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность новым армянским учебником истории. Его приняли за попытку «переписать историю».