Бал медалистов торжественно прошел в администрации Талдомского городского округа

Глава округа Юрий Крупенин и председатель Совета депутатов Михаил Аникеев приветствовали выпускников. Спикеры поздравили юных горожан с высокими достижениями в учебе. После приветственной речи состоялась торжественная церемония награждения. Медали «За особые успехи в учении» первой степени в нынешнем году были вручены 13 выпускникам, а второй степени — 10.

Письма Главы Талдомского городского округа со словами благодарности за достойное воспитание выпускников были вручены их родителям.

«Уважаемые выпускники, родители, директора школ, педагоги! Я очень горд удостоиться чести поздравить вас и вручить заслуженные награды. Спасибо родителям и учителям за то, что вы передали опыт своим детям, своим ученикам. Спасибо за любовь и терпение. А ребятам я хочу пожелать — идите твердо по своей дороге, не бойтесь трудностей. В добрый путь!» — прозвучали поздравления от Юрия Крупенина.

Администрация Талдомского городского округа желает медалистам самореализоваться, всегда достигать самых высоких достижений в любой выбранной деятельности.

В рамках сдачи ЕГЭ выпускники сдавали четыре предмета, из которых только два можно было выбрать самостоятельно. Многие юные горожане показали высокий результат. После сложного периода в жизни у них была возможность чудесно провести время на выпускных балах. Теперь в округе проходит приемная кампания в вузы.