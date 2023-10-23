Балашиха готова к зиме: глава муниципалитета провел инспекцию спецтехник

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал о подготовке специальной техники к зимнему сезону. Инспекцию провели 21-го октября на парковке около гипермаркета «Глобус».

Помимо главы муниципалитета на проверке присутствовал и заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Александр Боровков.

«Осмотрели готовность городской техники к зимнему периоду, муниципальных учреждений, предприятий и обслуживающих организаций, отвечающих за содержание общественных территорий и дорог», — прокомментировал глава городского округа Балашиха.

Для уборки дорог в период снегопадов и гололеда будут задействованы полтысячи единиц коммунальной техники и полторы тысячи рабочих. Технику для этого предоставили управляющие и ресурсоснабжающие компании, а также городская дирекция парков. Даже во время сильных осадков магистрали и пешеходные зоны будут оставаться безопасными для горожан.

Задачу проинспектировать городскую технику для уборки муниципальных дорог поставил перед главами администраций подмосковных округов губернатор Андрей Воробьев. Что касается именно городского округа Балашиха, то свыше 550 придомовых территорий и почти 90 общественных мест будут убираться как с помощью специальной техники, так и самими специалистами вручную.