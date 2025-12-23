«Балашиха готовится к высадке?»: на крыше дома появилась загадочная площадка для НЛО

В подмосковном микрорайоне Павлино разгорелся локальный скандал, связанный с неожиданным появлением мощных прожекторов на крыше многоэтажного дома на улице Троицкой. Как пишет REGIONS , жители создали множество версий.

Осветительные приборы, светящие круглосуточно с интенсивностью, сравнимой с прожекторами аэродрома, были обнаружены неделю назад. Жители стали сравнивать картину с площадкой для НЛО или объектами правительства, нуждающихся в какой-то особой подсветке. Информация об аномалии быстро разошлась через популярный телеграм-канал «В Балашихе|Все новости».

Однако разгадка оказалась куда ближе к земле, чем к космосу. Представители управляющей компании «Новоград», ответственной за эксплуатацию здания, официально заявили, что установка прожекторов не была ни согласована, ни запланирована. По версии инженеров УК, инициатива исходила от жильцов верхних этажей, которые решили таким самодеятельным способом «придать зданию более привлекательный вид» в темное время суток. При этом никаких архитектурных проектов или разрешений на подобную иллюминацию оформлено не было.

В компании подчеркнули, что на чрезмерную яркость, мешающую жителям соседних домов, до публикации в СМИ официальных жалоб не поступало.

«Скорее всего, прожекторы будут демонтированы, так как иллюминация слишком яркая и может мешать жильцам дома напротив», — заверили в УК.

На место был направлен электрик для проведения полноценной проверки. Ему предстоит установить не только автора световой инсталляции, но и оценить безопасность подключения, которое могло быть выполнено кустарно, с риском короткого замыкания или пожара.

