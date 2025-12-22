Пилот самолета сообщил о столкновении с НЛО в виде «серебряного контейнера»

В небе над США зафиксировали новый инцидент с неопознанным летающим объектом, пишет газета The New York Post (NYP).

По информации издания, 27 октября пилот одномоторного самолета Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II, летевшего над штатом Род-Айленд, сообщил диспетчерам о столкновении с загадочным объектом.

По словам капитана, он заметил объект, который описал как «серебряный контейнер». НЛО неподвижно висел на высоте около 3,5 тыс. футов (более 1 км) и находился всего в нескольких метрах от воздушного судна.

Диспетчеры, получив сообщение, попытались выяснить, может ли объект быть дроном или воздушным шаром. Пилот ответил отрицательно и отметил, что объект свободно парил в воздухе и не был ни к чему прикреплен.

Реакция сотрудников управления воздушным движением (УВД) была нестандартной. Один из диспетчеров ответил: «Жутко! Удачи с инопланетянами». Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось от комментариев.

