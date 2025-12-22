Пилот самолета сообщил о столкновении с НЛО в виде «серебряного контейнера»
NYP: пилот удивился, когда увидел НЛО в небе над Род-Айлендом в США
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В небе над США зафиксировали новый инцидент с неопознанным летающим объектом, пишет газета The New York Post (NYP).
По информации издания, 27 октября пилот одномоторного самолета Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II, летевшего над штатом Род-Айленд, сообщил диспетчерам о столкновении с загадочным объектом.
По словам капитана, он заметил объект, который описал как «серебряный контейнер». НЛО неподвижно висел на высоте около 3,5 тыс. футов (более 1 км) и находился всего в нескольких метрах от воздушного судна.
Диспетчеры, получив сообщение, попытались выяснить, может ли объект быть дроном или воздушным шаром. Пилот ответил отрицательно и отметил, что объект свободно парил в воздухе и не был ни к чему прикреплен.
Реакция сотрудников управления воздушным движением (УВД) была нестандартной. Один из диспетчеров ответил: «Жутко! Удачи с инопланетянами». Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось от комментариев.
