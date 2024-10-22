Балашиха и уезд Гуаньсянь города Ляочэн провинции Шаньдун Китайской Народной Республики стали городами-побратимами.

Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и председатель партийного комитета уезда Гуанъсянь Чжан Сюэхон подписали Меморандум об установлении дружественных отношений и сотрудничестве между городским округом Балашиха и уездом Гуанъсянь города Ляочэн провинции Шаньдун КНР.

В ближайшие пять лет города-побратимы будут обмениваться опытом и сотрудничать в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, культуры, образования, спорта, туризма и других областях.

Балашиха планирует поддерживать регулярные контакты с Китайскими коллегами и проводить совместные мероприятия и консультации по разным вопросам.

В ходе рабочей поездки в Китай делегация из Балашихи посетила международный сухопутный порт Гуаньчжоу, инвестиции в который составили 98 миллиарда юаней, цифровой фруктовый сад Guan You, где создан банк генофонда вишни. Компания выращивает более 20 сортов безвирусных саженцев и фокусируется на быстром размножении методом культуры тканей, улучшения сортов, биологической селекции. Здесь работают эксперты со всего мира. Балашихинцам показали, как работает местная школа в Гуаньсяне — база по сохранению и пропаганде нематериального культурного наследия провинции Шаньдун. Здесь учатся более 3600 студентов. Есть свои столярные мастерские, электронные классы каллиграфии, лепки из теста, научно-техническая мастерская, разные лаборатории.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Представители из Балашихи также посетили сандунскую компанию по производству продуктов питания — крупнейшую базу по переработке обезвоженных лука, чеснока и овощных продуктов. Компания обладает глобальными ресурсными преимуществами: от выращивания сырья до переработки, международных стандартов и международного обслуживания. Также наши представители побывали в демонстрационном парке технологий Линьчжи в уезде Гуань — в крупнейшей в стране базе по выращиванию рейши. Здесь активно развивают научно-исследовательские проекты по изоляции, селекции, хранению, культивированию и выращиванию продукции. На производстве используют передовые технологии для повышения производительности труда благодаря автоматизации, цифровым технологиям и интеллектуальным системам.

Поездка в Китай выдалась насыщенной. Делегаты из Балашихи также посетили промышленный парк экологически чистых стройматериалов, текстильное предприятие, современный сельскохозяйственный индустриальный парк Chiping Xinfa, корпорацию кормов для животных Gambol и автобусную компанию Zhongtong. Китайские коллеги поделились опытом в использовании современных технологий в производстве, а также познакомили балашихинцев с местным колоритом китайской провинции.