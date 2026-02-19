Балашиха Kombat: ночной гуляка устроил жесткий бой с воздухом и проиграл

Жители микрорайона Новое Павлино в Балашихе стали свидетелями необычного ночного поединка, который очевидцы окрестили сценой из культовой видеоигры Mortal Kombat. Как пишет REGIONS , местный житель буквально напал на воздух, а затем потерпел сокрушительное поражение.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «В Балашихе|Все новости», запечатлен молодой человек, который внезапно впадает в ярость и начинает молотить кулаками воздух. После короткой паузы мужчина снова атаковал, словно отбиваясь от реальных ударов. Поединок с галлюцинацией переместился на проезжую часть и почти закончился падением. В итоге «победитель», еле переставляя ноги, удалился, продолжая громко оскорблять своего призрачного врага.

В социальных сетях происшествие вызвало ироничные комментарии. Пользователи заметили, что техника боя у героя явно хромает. Каким-то образом воздушный противник оказался сильнее.

«Саб-Зиро уже не тот. То ли замерз совсем, то ли выпил лишнего. Но надо везде искать плюсы: на лицо первый из „обострившихся“, а значит, скоро весна», — прокомментировали в сети.

Корреспондент REGIONS обратился к специалисту, чтобы выяснить, действительно ли смена сезонов провоцирует подобные инциденты. Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд пояснила, что здесь дело в восприятии происходящего. Весной становится теплее и светлее, поэтому создается ощущение массовости явления. Кроме того, люди с диагнозами даже в состоянии обострения чувствуют подъем сил и воодушевление весной, поэтому их безумства становятся ярче и заметнее.

Однако эксперт предупреждает: какими бы забавными и безобидными ни казались поступки неадекватных лиц, в таком состоянии они представляют реальную угрозу. При их появлении в общественных местах необходимо сообщать в экстренные службы. По словам Гринвальд, в другой раз этот человек может затеять смертельную схватку уже отнюдь не с воображаемым противником, и тогда уличное шоу рискует обернуться реальным фаталити.

