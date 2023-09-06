Балашихинские байкеры первыми добрались на Северный полюс

Очередную славную страницу в историю Балашихи вписали два жителя округа – байкеры Кирилл Дрыгин и Юрий Волков. Они стали первыми в мире мотоциклистами, которые достигли на своих «железных конях» Северного полюса.

Путешественники заглянули в гости к полярникам и развернули самый большой российский флаг на полюсе.

Стоит отметить, что такой результат – итог долгой и продолжительной работы. Балашихинцы готовились к этой поездке долгих пять лет. Но оно того стоило. Как признались участники, путешествие хоть и было опасным, но забыть его точно никогда не получится.

Юрий Волков и Кирилл Дрыгин - участники нескольких сообществ: «Ночные волки», «Русские мотоциклисты» и спортивно-патриотического «Дружина», штаб-квартира которого находится в Балашихе.