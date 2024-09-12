Балашихинское отделение организации «Офицеры России» передало груз с помощью в зону СВО

Отделение всероссийского общества «Офицеры России» из Балашихи отправило гуманитарный груз для солдат, которые в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции.

Три маскировочные сети размером шесть на двенадцать метров, сто окопных свечей, нижнее белье и носки — отправили именно то, что просят солдаты с передовой. Отмечается, что все это принесли или изготовили своими руками жители Балашихи.

«Сделана эта партия гуманитарной помощи под заказ конкретных воинских подразделений, с учетом той местности, где сегодня они находятся. В частности, мы отправляем туда маскировочные сети, окопные свечи и, конечно, вкусные вещи, которых тоже всегда не хватает, чтобы немножко добавить радости в повседневную жизнь», — рассказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

После отправки гуманитарной помощи для участников «Активного долголетия» провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Их научили правильно вырезать фитили из картона, топить парафин и заливать его в банки по фитилю. В скором времени будут проведены мастер-классы по изготовлению нашлемников и холодного душа.