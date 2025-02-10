Балерина Анастасия Волочкова провела в Щелкове благотворительное шоу

Мероприятие состоялось в воскресенье, 9 февраля. Театрализованная постановка состояла из разных номеров — современного танца и этюдов балета. Выступающие демонстрировали на сцене высокий уровень актерского мастерства.

Шоу выстраивалось на рассказе о жизни балерины, который представили в художественном исполнении. В центре сюжета — хрупкая балерина, которой пришлось закалить характер для преодоления всех жизненных испытаний. Будучи маленькой девочкой, она мечтала о сцене. Однако исполняя мечту, не понимала, с каким количеством испытаний придется столкнуться. Любовь и радость, предательство и разочарование — на пути к мечте балерина испытала разные чувства.

«Спасибо зрителям Щелково за теплый прием, цветы и добро! Я захотела подарить вам этот спектакль «Одержимость» от светлого моего сердца. Ваши эмоции бесценны», — поделилась впечатлениями Анастасия Волочкова.

Артистка балета отметила, что главный посыл постановки — вера. В первую очередь важно верить в себя и свои возможности, чтобы никогда не сдаваться на пути к реализации своей мечты и самосовершенствованию.