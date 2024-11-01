Балицкий: одна женщина погибла, трое ранены после атаки ВСУ на порт Бердянска

После атаки ВСУ на порт Бердянска погибла одна местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

В четверг рано утром, 31 октября, украинские боевики атаковали порт Бердянска сразу 10 дронами-камикадзе. В результате чего была незначительно повреждена инфраструктура района: здание управления социальной защиты населения, пара частных домов и несколько многоэтажек. В ходе разбора завалов было обнаружено тело погибшей.

«К сожалению, при разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову», — написал губернатор.

Балицкий также сообщил, что трое человек оказались ранены после утренней атаки ВСУ. В настоящее время им всем оказывается необходимая стационарная медпомощь.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила за два часа 41 украинский БПЛА в пяти регионах РФ.