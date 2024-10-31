Балицкий продемонстрировал фрагменты беспилотника с посланием от ВСУ

Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, разместил в своем телеграм-канале фотографии с обломками беспилотника, который атаковал Бердянск. На одном из них видно послание от ВСУ.

На фрагменте дрона можно прочитать: «Бердянськ — це Україна, або руїни».

В Бердянске продолжается работа по уборке завалов, на месте происшествия находятся сотрудники Следственного комитета. Они собирают улики, подтверждающие агрессию Киева против мирного населения, отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что стремление агрессоров заключается в том, чтобы оставить только руины в спокойных городах. Балицкий также добавил, что следственные органы в скором времени сделают окончательные выводы, виновные будут наказаны.

Ранее Балицкий сообщал, что в ходе обстрела ВСУ были применены снаряды, содержащие множество поражающих элементов. В результате пострадали три человека. Балицкий также отметил, что работа систем противовоздушной обороны продолжается и он поддерживает связь с оперативными службами, призывая жителей оставаться спокойными.