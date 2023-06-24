Балицкий заявил, что ситуация в Запорожской области остается стабильной

Он также подчеркнул, что границы Запорожской области надёжно защищены Вооружёнными Силами России. Это позволяет контролировать ситуацию и предотвращать возможные инциденты. Об этом пишет RT

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поделился информацией о ситуации в регионе в своих соцсетях. Он заявил, что на данный момент ситуация остаётся стабильной и все службы работают в штатном режиме. Они обеспечивают безопасность жителей, которая является приоритетной задачей для властей в настоящий момент.

Благодаря эффективной работе служб и оперативным действиям властей, ситуация в Запорожской области остаётся под контролем, что является важным фактором для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.