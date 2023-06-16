Последние девять прошедших дней Вооруженные силы Украины без какого-либо намека на успех продолжают свои многочисленные попытки прорвать оборону, о чем пишет RT

Данной информацией поделился Евгений Балицкий, будучи временно исполняющим обязанности главы региона, в своих социальных сетях. Как он сообщил, противник продолжает прикладывать свои усилия для того, чтобы наконец прорвать оборону на Запорожском направлении, но у него это не получается на протяжение почти десяти дней.

Также Балицкий заявил, что ни один стратегически важный населенный объект не оказался занятым Вооруженными силами Украины. Ранее стало известно, что украинские войска начали активно наступать на запорожской линии фронта. Об этом рассказал Владимир Рогов, являясь главой «Мы вместе с Россией» – общественного движения.