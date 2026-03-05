Балкон под запретом: за хранение этих вещей в 2026 году выпишут штраф

Балкон для многих россиян давно превратился в филиал кладовки или гаража. Старые лыжи, трехлитровые банки с огурцами, канистра бензина «на всякий случай» и покрышки для смены сезона — привычная картина. Однако эксперты предупреждают: такое соседство может не только испортить отношения с соседями, но и ударить по кошельку. Подробности выяснил REGIONS .

О том, какие предметы строго запрещено складировать за окном, а что все же можно оставить в «разумных пределах», рассказала специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Оксана Фоляк. По ее словам, главное заблуждение собственников квартир в том, что они считают балкон своей личной территорией. На деле же балконная плита и ограждения — это общедомовое имущество. Использовать его нужно так, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не мешать соседям.

Самое строгое табу касается пожароопасных предметов. Действующие правила противопожарного режима категорически запрещают хранить на балконах газовые баллоны. Жидкости, которые могут легко воспламениться — бензин, ацетон, растворители или топливо — тоже попадают под запрет. Даже если кажется, что пятилитровая канистра надежно спрятана в углу, в случае случайной искры или летнего перегрева она может стать причиной серьезного пожара. Ответственность за такое нарушение наступает административная, и штраф в этом случае — лишь малая часть возможных проблем.

В остальном закон довольно лоялен, но с оговорками. Консервация, старый холодильник, который жалко выбросить, инструменты или даже стройматериалы хранить на балконе не запрещено. Однако, как подчеркивает эксперт, работает принцип разумности. Если вещи занимают всю площадь, сложены до потолка и создают угрозу обрушения или загораживают проход, это уже считается нарушением. Кроме того, предметы не должны свисать за перила и портить внешний вид фасада.

Управляющая компания имеет полное право отреагировать на жалобы соседей или заметить захламление в ходе осмотра. Сначала жильцу, как правило, выдают предписание с требованием навести порядок. Если собственник игнорирует замечания и продолжает использовать балкон как нелегальную свалку, может последовать штраф. Помимо административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, проблемы могут возникнуть и при проверках газового оборудования, если доступ к нему перекрыт коробками и хламом.

Таким образом, хранить на балконе банки с соленьями и даже старый велосипед закон не мешает. Главное, чтобы это не угрожало безопасности дома и не превращало балконную плиту в объект повышенной нагрузки. А вот с газовыми баллонами и легковоспламеняющимися жидкостями экспериментировать точно не стоит — здесь закон не знает компромиссов.

