Угроза из Антарктиды: ледник Судного дня может затопить Санкт-Петербург

Спутниковые данные зафиксировали критическое ускорение разрушения «ледника Судного дня», что в будущем может привести к катастрофическому подъему уровня Мирового океана и затоплению Санкт-Петербурга. Об этом пишет РБК.

Разрушение природного барьера в Антарктиде

Огромный ледник Туэйтса, который в научной среде называют «ледником Судного дня», начал стремительно терять свою структурную прочность. Спутниковый мониторинг полярных зон выявил опасные изменения, вызвавшие серьезное беспокойство у международного сообщества ученых. Данный ледяной массив традиционно считается наиболее уязвимым элементом глобальной климатической системы, поскольку он выполняет важнейшую барьерную функцию, сдерживая сползание других гигантских объемов льда в полярные воды.

Согласно последним опубликованным исследованиям, восточный плавучий шельф, сопоставимый по своим масштабам с территорией Большого Лондона, подвергся интенсивному разрушению. Проблема заключается в том, что этот участок всегда служил своеобразной естественной заглушкой. Без нее удерживать ледяные массы от движения в океан станет невозможно.

Рекордное ускорение движения льдов

Многолетние наблюдения показали, что в период с начала 2020 года по начало 2026 года скорость перемещения льда на территории шельфа подскочила более чем в 3 раза. На текущий момент этот показатель достиг отметки около 2 тысяч метров в год, причем максимальная динамика фиксировалась в течение последних месяцев. Движение основных ледяных массивов, которые ранее блокировались шельфом, также ускорилось на 33%.

Деструктивные процессы происходят одновременно по нескольким направлениям. Изменившиеся океанические течения подмывают и растапливают нижнюю часть шельфа, а возросшее давление льдов разрушает те зоны, которые исторически обеспечивали общую стабильность системы. Точные сроки окончательного коллапса специалисты назвать затрудняются, однако предупреждают, что катастрофа может произойти лавинообразно примерно через 40 лет, к 2067 году.

Масштабы глобальной угрозы и параллельные климатические кризисы

Если барьер будет окончательно разрушен, потоки теплой океанской воды получат прямой доступ ко всему Западно-Антарктическому ледниковому щиту. Результатом этого процесса станет подъем уровня Мирового океана на 3,4 метра. Подобный сценарий грозит полным исчезновением некоторым островным государствам, включая Мальдивские острова. Серьезный удар стихии придется на мегаполисы, расположенные в прибрежных зонах, среди которых окажется и Санкт-Петербург. На территории России в зону повышенного риска также попадают побережье Балтийского моря и Западная Сибирь. Тем не менее, отечественные климатологи, в частности ученые Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, успокаивают, что у мирового сообщества все же останется запас времени для адаптации к изменениям и минимизации возможных рисков.

Параллельно с таянием полярных льдов исследователи фиксируют противоположную проблему в Западной Азии, где крупнейшая водная артерия региона — река Евфрат — стремительно мелеет из-за глобального потепления и засухи. По прогнозам, река может полностью исчезнуть к 2040 году. Спутниковые замеры демонстрируют, что за последние 23 года бассейн Евфрата безвозвратно потерял свыше 141,7 миллиарда литров пресной воды из-за растущего потребления и климатических сдвигов.