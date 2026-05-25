В округе Подольск рядом с деревней Северово убрали опасные деревья
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» оперативно отреагировали на обращение местных жителей и провели работы по удалению аварийных деревьев на границе леса и деревни Северово городского округа Подольск. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Тревожный сигнал поступил от жителей населенного пункта: они заметили в лесном массиве Подольского участкового лесничества деревья, представляющие потенциальную опасность.
На место незамедлительно выехали специалисты: инженер‐лесопатолог совместно со старшим участковым лесничим тщательно обследовали территорию. Эксперты оценили состояние деревьев, выявили наиболее опасные экземпляры и провели их маркировку. По итогам проверки в рубку было назначено 14 деревьев, чье состояние однозначно свидетельствовало о высоком риске падения.
Все запланированные работы выполнили в полном объеме: специалисты осуществили рубку обозначенных деревьев, затем провели раскряжевку и аккуратно складировали древесину. Благодаря оперативным и слаженным действиям лесной охраны угроза для жителей деревни Северово и прилегающей территории была полностью устранена.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона планируется закупить более 120 единиц спецтехники.