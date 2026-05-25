Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы, 22 мая, на минорной ноте, растеряв весь утренний оптимизм. Индекс МосБиржи просел на 1,45% до 2625,69 пункта. Валютный индекс РТС на фоне слабеющего рубля опустился на 2,03% до 1161,58 пункта. К такому мнению пришел аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев, сообщили Финансы Mail.

Как отмечает эксперт, участники торгов решили не рисковать и закрыли свои позиции перед уикендом, зафиксировав полученную прибыль. Главный повод для осторожности — возможные резкие скачки цен на сырье.

Сектор долговых бумаг тоже оказался под давлением. Индикатор рынка государственных облигаций RGBI опустился на 0,09%, остановившись у отметки 119,23 пункта.

Согласно информации издания, национальная валюта продолжила слабеть. Американский доллар подрос до 71,90 рубля, а китайский юань — до 10,55 рубля. Что касается черного золота, то к моменту завершения основных торгов фьючерсы на нефть североморского сорта Brent держались в районе $104,13 за бочку.

