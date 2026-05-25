Кровь на фюзеляже: пилоты Аэропракта чудом выжили после жуткого падения в тайге

Чрезвычайное происшествие с воздушным судном произошло в Богучанском муниципальном округе, в результате инцидента травмы получили два человека. Об этом пишет Life.ru.

Авиационное происшествие в Богучанском районе

В Красноярском крае зафиксировано авиационное происшествие с участием малой авиации. Легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку на территории Богучанского муниципального округа. По официальным данным регионального управления МЧС и сотрудников Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 14:50 по местному времени (10:50 по московскому времени) неподалеку от населенного пункта Осиновый Мыс.

Информация о пострадавших и задействованных службах

Согласно предварительным сведениям контролирующих ведомств, в результате неудачного приземления телесные повреждения получили 2 человека. Пострадавшим оперативно начали оказывать помощь прибывшие на место происшествия спасатели и бригады медицинских работников. Информация о степени тяжести их травм, а также о точных причинах и сопутствующих факторах аварии сейчас собирается и анализируется специалистами.

Эксплуатант воздушного судна и расследование

Упавший самолет принадлежит коммерческой организации ООО «Аэропром». Сотрудники транспортной прокуратуры и оперативные службы региона устанавливают все детали случившегося, проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов и выясняют техническое состояние воздушного судна перед вылетом.