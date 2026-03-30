Балкон за лето: дизайнер рассказала, как избавиться от хлама и создать уют

Прежде чем бежать в магазин за новой мебелью или модными светильниками, дизайнер Мария Боровская советует сделать то, о чем обычно не пишут в глянцевых журналах, — вынести мусор. Главный враг любого балкона или лоджии, как ни странно, не теснота и даже не плохая планировка, а накопившийся годами хлам. Если вещь не пригодилась прошлым летом, в новом сезоне ей точно не место. Только освободив пространство, можно начинать разговор о красоте. Об этом сообщает радио Sputnik.

Самый простой и бюджетный способ преобразить помещение, по словам эксперта, — это стены. Не обязательно затевать капитальный ремонт: достаточно освежить поверхность фасадной краской, которая выдержит перепады температур. Пастельные тона визуально раздвинут границы даже самой скромной лоджии, а яркая акцентная стена добавит настроения. Следующий шаг — растения. Вертикальное озеленение давно перестало быть экзотикой: стена из плюща или специальные модули с цветами превращают унылую бетонную коробку в живой уголок, экономя при этом драгоценные квадратные сантиметры. Добавьте складную мебель, мягкие подушки из влагостойкой ткани — и вот уже обычный балкон тянет на звание любимой комнаты.

Она отметила, что, если пространство открытое, улица диктует свои жесткие правила. Мебель и декор здесь должны быть готовы ко всему: к дождю, палящему солнцу и зимним морозам. В ход идет технический ротанг, алюминий, кованое железо, обработанная лиственница или качественный пластик. Текстиль — только с пометкой Outdoor: акрил или полиэстер переживут внезапный ливень без потери вида. А вот от одного яркого светильника на потолке лучше отказаться сразу. Грамотное освещение сегодня — это мобильность: переносные лампы и бра на аккумуляторах позволяют менять атмосферу без проводов, а теплый спектр света создает ту самую уютную полутьму, в которой хочется задержаться с книгой или бокалом вина.

По мнению эксперта, даже самую запущенную лоджию можно превратить в любимое место в доме без масштабного ремонта. Секрет — в трех китах: чистота, правильные материалы и мобильный свет. Не нужно ждать лета или особого повода: начать стоит с мусорного мешка и смелого взгляда на старые вещи. А уж когда пространство освободится, останется только добавить зелени, пары подушек и пары светильников, чтобы получить тот самый уголок, из которого не хочется уходить.

