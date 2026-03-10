Дизайнер назвала главные ошибки самоучек в ремонте

Ремонт многие до сих пор воспринимают как подвиг, который нужно пережить с минимальными потерями. Но куда обиднее, когда после всех мучений в новенькой квартире не чувствуешь себя уютно, а пространство словно сопротивляется жизни. Дизайнер интерьера Мария Боровская в интервью радио Sputnik перечислила самые частые провалы самоучек-ремонтников, которые превращают жилье в холодную картинку или склад несуразных вещей.

По ее словам, первая и главная ловушка — прыжок в ремонт без плана. Люди начинают штробить стены, не сделав точных замеров и не продумав зонирование. В итоге комната превращается в хаотичный набор предметов, которые существуют сами по себе. Классический симптом: диван стоит у одной стены, кресло у другой, а в центре — пустыня. Это убивает функциональность и заставляет пространство работать вхолостую. Следом идут технические ошибки, которые сводят на нет любую эстетику. Вечная паутина из удлинителей — верный признак того, что розеток с самого начала заложили в два раза меньше нужного. То же с освещением: одна люстра под потолком не способна создать уют, а неудачно вмонтированные светильники делают комнату похожей на больничную палату. Добавьте сюда материалы-провокаторы вроде рифленого керамогранита на полу, мыть который вы будете со слезами на глазах, и картина провала готова.

Эксперт добавила, что дальше в игру вступает психология восприятия. Один заваливает комнату статуэтками и подушками до состояния визуального шума, другой, боясь перегруза, оставляет стерильную пустоту, где не за что зацепиться глазу. Но даже с количеством декора можно промахнуться мимо цели, если не рассчитать цвета. Слишком контрастно — рябит, слишком монохромно — навевает тоску. И лишь единицы помнят про суровую инженерную правду: трубы, «зашитые» наглухо без ревизионных люков, аукнутся потом вскрытием стен.

По ее мнению, итог для тех, кто решил идти напролом без дизайнера, часто печален. Ошибки множатся, бюджет трещит по швам, а в комнате, где диван не влез в дверной проем, а журнальный столик потерялся на фоне огромной гостиной, жить попросту неуютно. Сэкономив на проекте, люди платят дважды: деньгами на переделку и ежедневным дискомфортом.

