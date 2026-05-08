Балконы над Вяткой и ужины от шеф-повара: за сколько туристы открыли для себя Уржум

Вятская глубинка неожиданно вошла в моду у речных путешественников. В Уржум на туристических автобусах прибыли гости с теплохода-пансионата «Александр Бенуа» компании «Созвездие». Солнечный день, архитектура и уют города оставили у них самые теплые впечатления, а в краеведческом музее и музее С. М. Кирова узнали местную историю, передает Киров.RU ⁠.

Сам теплоход предлагает круизы по Вятке, Волге и Каме. В навигацию 2026 года двухнедельное путешествие от Нижнего Новгорода до Вятских Полян и обратно обходится в сумму от 229 до 317 тысяч рублей с человека — цена зависит от класса каюты и времени бронирования. Судя по фотографиям, среди пассажиров преобладают нижегородские пенсионеры, явно располагающие финансовыми возможностями для таких поездок.

На борту есть каюты от стандартных до полулюксов с балконом, встречаются одноместные, двухместные, трех- и четырехместные варианты. К навигации 2022 года на шлюпочной палубе полностью реконструировали зону кают — там появились просторные номера увеличенной площади с индивидуальными балконами. К услугам пассажиров два ресторана, трехразовое питание изысканными блюдами от шеф-повара, лаундж-бар с живой музыкой и концертами, а также мастер-салон с йогой, спортом, мастер-классами и играми.

Однако главное впечатление, по отзывам, дают не каюты и рестораны, а возможность сойти на берег в таком городе, как Уржум, и остаться довольным.