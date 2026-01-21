«Балконы разорваны в хлам»: свидетельства из Адыгеи об ударе ВСУ и позднем прибытии пожарных

В Адыгее после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотного летательного аппарата помощь пожарных задержалась на критический срок. Как сообщает портал 93.ru со ссылкой на свидетельства местных жителей, пожарные расчеты прибыли к месту возгорания только через час после удара.

Одна из жительниц региона, чей автомобиль полностью сгорел на парковке, описала масштаб разрушений изданию.

«Балконы разорваны в хлам, особенно, где прилет был. Прилет был прямо между домами. Посносило все», — приводит издание её слова.

При этом она подчеркнула, что «Пожарные приехали через час».

Известно, что в результате атаки БПЛА по многоквартирному жилому дому в Адыгее возник серьезный пожар. В результате происшествия пострадали одиннадцать человек, среди которых двое детей. Огнем было уничтожено 15 автомобилей, еще несколько десятков машин получили различные повреждения. Эта задержка в прибытии экстренных служб могла усугубить последствия удара и помешать более оперативной помощи пострадавшим.