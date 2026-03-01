Баллы решают все: какие автомобили теперь не пустят в такси с 1 марта

С начала весны в России начали действовать обновленные правила допуска автомобилей к работе в такси. Транспортные средства теперь должны соответствовать определенным критериям локализации или быть выпущены по специальным контрактам, сообщает МК.

Первого марта в России вступил в силу федеральный закон, ужесточающий требования к автомобилям, используемым в качестве такси. Соответствующий документ был подписан главой государства еще в мае 2025 года.

Согласно новым правилам, внесение транспортного средства в региональный реестр легковых такси теперь возможно только при соблюдении одного из двух ключевых условий. Во-первых, автомобиль должен набрать не менее 3,2 тысячи баллов по шкале локализации производства. Во-вторых, допускается использование машин, выпущенных в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для некоторых регионов сделано исключение. В Калининградской области и субъектах Сибирского федерального округа введен переходный период. Здесь новые правила начнут применяться только с 2028 года. Такая отсрочка дана местным перевозчикам, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям работы и привести свой автопарк в соответствие с законодательством.