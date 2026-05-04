Балтийск рвется в лидеры: в Калининградской области сменился главный курортный магнит

Туристическая карта Янтарного края перекраивается на глазах. Пока раскрученные Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный теряют гостей, западный форпост региона — Балтийск — демонстрирует взрывной рост популярности. Данные Калининградстата за 2025 год зафиксировали неожиданную рокировку: именно Балтийский городской округ стал точкой самого активного притяжения отдыхающих, передает « Русский Запад ».

Цифры говорят сами за себя. Количество туристов, выбравших для размещения Балтийск, подскочило сразу на 23,8%. Это максимальный прирост среди всех прибрежных муниципалитетов. Для сравнения: традиционно модный Зеленоградск прибавил лишь 5,8%, Пионерский — 10%, а три тяжеловеса калининградского туризма и вовсе ушли в минус.

Так, областная столица потеряла почти пятую часть гостей — поток сократился на 19,1%. Янтарный недосчитался 14,5% туристов, а Светлогорск, хоть и символически, но все же просел на 0,6%. На этом фоне Балтийск остался единственным городом, куда гости поехали с такой решительностью: прирост практически в четверть от прошлогодних показателей.

В целом рынок показал противоречивую динамику. Общий турпоток в регионе сократился на 7,8%, а количество проведенных в отелях ночей уменьшилось на 1,7%. Однако гостиничный бизнес при этом сумел нарастить прибыль: совокупный доход отельеров вырос на 14,8%, а индекс физического объема в сфере туруслуг достиг отметки 102,3%.