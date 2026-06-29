Бананы, манго и «Умный дом»: в Сочи открыли теплицы, где субтропики обманули климат

В Сочи заработал необычный туристический аттракцион, который больше напоминает тропический филиал, чем привычный курортный объект. В Адлерском районе для посетителей распахнула двери экспериментальная экоферма с теплицами, где зреют бананы, манго и папайя, передает sochi.mk.ru .

Гостям предлагают вживую увидеть, как экзотические для России культуры приживаются в местном климате. Коллекция фермы насчитывает уже 19 сортов бананов — от промышленных до десертных и селекционных. Во время прогулок среди пальм экскурсовод объясняет особенности плодоношения и рассказывает о лечебных качествах тропических плодов.

География происхождения саженцев охватывает Вьетнам, Китай, Эквадор, Индию и Турцию. Требуемый микроклимат круглосуточно поддерживает автоматизированная система «Умный дом». Сам эксперимент стартовал год назад и является частью более широкой программы по возрождению и развитию субтропического земледелия на территории курорта.