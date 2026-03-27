Банда из шести голодных кабанов держит в страхе дачников под Волоколамском

Жители СНТ Хорошовка под Волоколамском бьют тревогу: их территорию облюбовало семейство из шести кабанов. Как пишет интернет-издание REGIONS, животные пасутся на участках, ходят прямо по дорогам и пугают местных жителей, особенно детей и пожилых людей.

Дачница по имени Галина обратилась на портал «Добродел» с просьбой принять меры. Люди настолько напуганы, что боятся в одиночку выходить на улицу.

В администрации Волоколамского округа объяснили, что кабаны появляются в населенных пунктах из-за сокращения естественной среды обитания. Однако если животные не проявляют агрессии и у них нет признаков бешенства, их отлов или отстрел не предусмотрены.

Власти попросили дачников соблюдать меры предосторожности: не приближаться к зверям, не пытаться их кормить или гладить. Вскоре они, как правило, покидают не свойственную им среду самостоятельно.

Охотник Владислав Емельянов объяснил, что главная причина визитов кабанов — поиск пищи. Их привлекают желуди, корнеплоды, остатки урожая. Если еда есть, животные будут возвращаться снова и снова. Иногда их манит даже просто рыхлая земля, в которой они ищут личинки.

Как вести себя при встрече с кабаном? Во-первых, не паниковать и не бежать — резкие движения могут спровоцировать. Во-вторых, нужно громко говорить, создавать шум: кабаны лучше слышат, чем видят, и часто уходят сами. В-третьих, не стоит пытаться кормить или приманивать животных. В-четвертых, необходимо медленно отступать, не поворачиваясь спиной, но и не смотря прямо в глаза кабану.

Как отвадить кабанов от участка? Дачникам советуют убирать еду, регулярно собирать падалицу яблок, желуди, не оставлять остатки овощей, устанавливать электропастухов — проволока под напряжением безопасна для животных, но чувствительный пятачок кабана получит легкий удар, и зверь уйдёт.

Также можно использовать шумовые отпугиватели. В темное время суток помогут громкие звуки — сигнализация, клаксон. Некоторые дачники раскладывают приманку на опушке леса, чтобы увести животных от огородов. Говорят, что запах забродивших яблок действует на кабанов как «спиртное».

Если визиты кабанов стали регулярными, лучше заранее принять меры: убрать еду, огородить участок и не надеяться, что они уйдут сами. В случае опасности или если животное проявляет агрессию, следует звонить по телефону 112.

