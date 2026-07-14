Баня, магазин и снова в путь: как встречают каякера-экстремала в чукотском селе Хатырка

Каякер Иван Клочков за два с половиной месяца преодолел почти 2,4 тысячи километров от Петропавловска-Камчатского и 13 июля пересек границу Чукотского автономного округа. Как сообщает ИА « Чукотка », за день он прошел 37 километров от реки Каменка до мыса Рубикон, назвав местную реку очень красивой, хотя весь день лил дождь. Координатор передал заявку в окружное управление МЧС, и теперь за маршрутом следят чукотские спасатели.

Ближайшая точка — село Хатырка, где путешественника ждут без официальной церемонии. В сельской администрации рассказали, что Клочков планирует просто помыться в бане, отдохнуть и пополнить запасы в магазине, после чего через Мейныпильгыно направится в поселок Беринговский. Впереди у него еще три этапа: самый протяженный — до поселка Провидения, затем до Лаврентия и финальный бросок до Уэлена. Завершить экспедицию в самом восточном населенном пункте России каякер рассчитывает 15 сентября.