Баня, магазин и снова в путь: как встречают каякера-экстремала в чукотском селе Хатырка
«Чукотка»: каякер Клочков пересек границу Камчатки и Чукотки 13 июля
Каякер Иван Клочков за два с половиной месяца преодолел почти 2,4 тысячи километров от Петропавловска-Камчатского и 13 июля пересек границу Чукотского автономного округа. Как сообщает ИА «Чукотка», за день он прошел 37 километров от реки Каменка до мыса Рубикон, назвав местную реку очень красивой, хотя весь день лил дождь. Координатор передал заявку в окружное управление МЧС, и теперь за маршрутом следят чукотские спасатели.
Ближайшая точка — село Хатырка, где путешественника ждут без официальной церемонии. В сельской администрации рассказали, что Клочков планирует просто помыться в бане, отдохнуть и пополнить запасы в магазине, после чего через Мейныпильгыно направится в поселок Беринговский. Впереди у него еще три этапа: самый протяженный — до поселка Провидения, затем до Лаврентия и финальный бросок до Уэлена. Завершить экспедицию в самом восточном населенном пункте России каякер рассчитывает 15 сентября.