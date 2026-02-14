Банк заплатит: эксперты рассказали о спасении финансов при пропаже телефона

Потеря смартфона с установленным онлайн-банком требует от владельца быстрых и решительных действий, иначе существует риск остаться без средств на счетах. Эксперты Роскачества подготовили пошаговую инструкцию для россиян, оказавшихся в подобной ситуации, пишет RT.

В первые минуты после обнаружения пропажи необходимо обратиться к оператору сотовой связи для блокировки сим-карты. Затем следует незамедлительно связаться с банком и заблокировать все карты, привязанные к мобильным приложениям. Только после этого можно приступать к удаленной блокировке самого устройства. Параллельно владельцу рекомендовано сменить пароли от важных учетных записей — электронной почты, социальных сетей, портала «Госуслуги» и банковских сервисов. Обязательным пунктом является обращение в полицию с заявлением, где необходимо указать IMEI и серийный номер аппарата, которые специалисты советуют хранить отдельно от телефона.

Директор Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина успокоила граждан, пояснив, что оформление кредита через украденный гаджет хоть и возможно теоретически, но крайне затруднительно на практике. Современные системы защиты, включающие биометрию, сложные пароли, подтверждения по смс и двухфакторную аутентификацию, создают серьезные барьеры для злоумышленников.

Игорь Поздняков, представляющий департамент защиты прав потребителей организации, разъяснил механизм возврата похищенных средств. По его словам, компенсация гарантирована, если клиент уведомил банк о несанкционированном списании не позднее следующего дня после того, как узнал о транзакции. При этом если финансовая организация вовремя не проинформировала держателя карты о подозрительной операции, она обязана возместить ущерб вне зависимости от действий пострадавшего. Бремя доказывания нарушения правил пользования картой в этом случае ложится на банк.

