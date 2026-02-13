Скрытая эпидемия внезапных смертей: почему люди стали чаще умирать во сне

Британский терапевт Ксанд ван Туллекен заявил, что синдром обструктивного апноэ сна остается одним из самых недооцененных заболеваний современности. По словам специалиста, патология проявляется кратковременными остановками дыхания, вызванными спаданием мягких тканей глотки. Эпизоды длятся от нескольких секунд до минуты и повторяются десятки раз за ночь, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Главное коварство болезни заключается в бессимптомном течении на ранних этапах. Пациент не просыпается от удушья и часто не помнит ночных эпизодов. Единственным сигналом нередко становится громкий прерывистый храп, на который жалуются окружающие. Со временем организм перестает восстанавливаться: развивается хроническая сонливость, снижается работоспособность, возникает раздражительность.

Ван Туллекен подчеркнул, что игнорирование апноэ провоцирует системные нарушения. Кислородное голодание тканей заставляет сердце работать в усиленном режиме. Результатом становятся стойкая гипертония, ишемическая болезнь и инсулинорезистентность. Диабет второго типа и инсульты входят в число отдаленных последствий нелеченого апноэ.

Медик отметил, что выявить угрозу можно без обращения в клинику. Современные носимые устройства фиксируют сатурацию и паттерны сна. Резкое падение уровня кислорода в крови во время отдыха — характерный признак респираторных нарушений. Кроме того, врачи рекомендуют обращать внимание на сигналы партнеров о громком храпе с остановками.

Терапия варьируется в зависимости от тяжести синдрома. Положительную динамику дает отказ от курения и спиртного. Эффективным методом признано использование СИПАП-аппаратов: специальная маска создает постоянное положительное давление, не давая дыхательным путям смыкаться.

Ранее сообщалось, что ИИ перепутал обычных пользователей с санкционными лицами.