Банки готовят понижение: почему ваши накопления в 2026 году будут приносить все меньше доход

Аналитики прогнозируют снижение ставок по банковским вкладам в 2026 году вслед за ожидаемым понижением ключевой ставки Банка России. По их оценкам, ключевая ставка может опуститься до 12–13% к концу года. Таким прогнозом поделились опрошенные «Российской газетой» финансисты.

В первой половине 2026 года ставки по вкладам могут составлять 14–15%, а к его завершению — снизиться до 10–11%. Доходность по долгосрочным депозитам при этом может оказаться ниже 10%.

Эксперты рекомендуют вкладчикам в текущих условиях отдавать предпочтение краткосрочным продуктам и накопительным счетам. Стратегически оптимальным подходом называется использование «лестницы вкладов» — распределения средств между депозитами разной срочности с возможностью их пролонгации.

