Банки ОАЭ присоединились к блокировке платежей из России на китайскую электронику

Банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать переводы российских компаний за китайскую технику и гаджеты, если они не ввозятся в ОАЭ, а сразу направляются в Россию для продажи. Об этом в среду, 28 августа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Эксперты уточняют, что российские компании выбирают Эмираты для покупок из-за выгодных налоговых тарифов — в стране самая низкая комиссия, от 1 до 3%. Согласно статистике, через банки ОАЭ производилось до трети всех транзакций на рынке электроники.

Источник издания утверждает, что арабские банки решились на такие ограничения из-за опасений о санкциях со стороны США. Весной этого года ограничение на оплату для россиян ввели банки нескольких стран, в том числе и Китая.

Ранее сообщалось о том, что ОАЭ пообещали оказать Дурову консульскую помощь. Арабские власти внимательно следят за ходом дела и готовы представлять интересы своего гражданина.