Объединенные Арабские Эмираты пообещали оказать Дурову консульскую помощь

Павел Дуров, арестованный во Франции, имеет гражданство ОАЭ, по этой причине арабские власти пристально следят за его делом. Они готовы оказать ему консульские услуги. Об этом сообщил «Интерфакс».

Правительство ОАЭ заявило, что для него является приоритетом благополучие граждан, поэтому Павлу Дурову будет оказана помощь как гражданину этого государства.

«ОАЭ направили правительству Французской Республики запрос о предоставлении ему всех необходимых консульских услуг в срочном порядке», — сообщили дипломаты журналистам.

По имеющимся данным, у Дурова есть гражданство четырех стран: ОАЭ, Франции, России, Сент-Китса и Невиса.

Ранее сообщалось, что по ситуации с Дуровым высказался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, за арестом стоят США и лично президент Байден, который хочет взять под свой контроль одну из крупнейших интернет-площадок.