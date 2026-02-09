Банки обманули с процентами, а крипта с надеждой: куда нести сбережения россиянам

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил россиян о новых рисках, связанных с попыткой найти альтернативу низкодоходным банковским депозитам. Об этом пишет «Прайм» .

По его словам, многие граждане, стремясь сохранить доходность своих сбережений, устремились в криптовалютный рынок, где их подстерегают sophisticated мошеннические схемы. Эксперт отметил, что агрессивная реклама, подкрепленная историями успеха трейдеров, часто создает искаженное представление о реальных опасностях. Злоумышленники активно создают фейковые торговые площадки, маскируя их под легитимные криптопроекты. Попав на такую платформу, инвестор фактически добровольно передает свои средства мошенникам, а возврат денег в таких случаях практически невозможен.

Хаминский подчеркнул, что в текущей ситуации критически важной становится работа по правовому просвещению населения. Он призвал обращать особое внимание на профилактику подобных преступлений, поскольку единственным способом избежать потерь является осведомленность о методах, которые используют цифровые аферисты.

