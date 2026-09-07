Банки с огурцами привели к штрафу: за что дачников и запасливых хозяев наказывают на ₽15 тысяч

Хранение домашних заготовок может обернуться штрафом, если банки размещены в неподходящем месте. Об этом « Абзацу » рассказал адвокат Александр Зорин. Само наличие огурцов, помидоров и варенья нарушением не считается.

По словам юриста, вопросы возникают из-за места хранения. Правила противопожарного режима запрещают использовать технические, подвальные, подземные и другие технические помещения для складирования продукции, а также загромождать пути эвакуации.

За такое нарушение гражданину грозит штраф от ₽5 тыс. до ₽15 тыс. Если из-за него произошел пожар, причинен ущерб чужому имуществу либо нанесен легкий или средний вред здоровью, сумма увеличится до ₽40–50 тыс.