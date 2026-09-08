Небо закрыто: пепел от извержения вулканов заблокировал тысячи международных рейсов в Индонезии
Jakarta Globe: извержение вулканов в Индонезии парализовало Азию и туристов
Одновременная активность шести индонезийских вулканов, включая Анак-Кракатау, привела к масштабному транспортному кризису в Юго-Восточной Азии. Из-за плотных облаков вулканического пепла отменены и задержаны свыше тысячи авиарейсов, а в региональных хабах застряли более 166 тысяч пассажиров, среди которых сотни российских туристов. В столице Индонезии Джакарте введен дистанционный режим обучения, а власти применяют искусственное распыление воды для очистки воздуха. Об этом информирует Газета.ру.
Масштаб транспортного коллапса и экологическая ситуация
Ключевые факты и последствия вулканической активности в регионе:
- Масштаб задержек и отмен: К вечеру 6 сентября в аэропорту Сукарно—Хатта (Джакарта) было зафиксировано 1 039 отмененных, задерживаемых или перенаправленных рейсов. Авиакомпании AirAsia, Singapore Airlines, Qantas и локальные перевозчики массово корректируют полетные программы.
- Ситуация с российскими туристами: В аэропорту Ханоя (Вьетнам) более 600 человек (включая порядка 40 граждан РФ по данным посольства) в течение двух суток не могут вылететь в Москву из-за отмены стыковочных и прямых рейсов Vietnam Airlines.
- Вулканическая активность: По данным Центра вулканологии Индонезии (PVMBG), параллельно извергаются шесть вулканов (Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг). Вулканам присвоен II и III уровни опасности.
- Меры в Джакарте: Губернатор Прамоно Анунг продлил дистанционное обучение в школах и вузах. Для осаждения пепла власти используют спецтехнику для распыления воды и рассматривают возможность искусственного вызова дождей.