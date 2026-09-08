Небо закрыто: пепел от извержения вулканов заблокировал тысячи международных рейсов в Индонезии

Ключевые факты и последствия вулканической активности в регионе:

Масштаб задержек и отмен: К вечеру 6 сентября в аэропорту Сукарно—Хатта (Джакарта) было зафиксировано 1 039 отмененных, задерживаемых или перенаправленных рейсов. Авиакомпании AirAsia, Singapore Airlines, Qantas и локальные перевозчики массово корректируют полетные программы.

Ситуация с российскими туристами: В аэропорту Ханоя (Вьетнам) более 600 человек (включая порядка 40 граждан РФ по данным посольства) в течение двух суток не могут вылететь в Москву из-за отмены стыковочных и прямых рейсов Vietnam Airlines.

Вулканическая активность: По данным Центра вулканологии Индонезии (PVMBG), параллельно извергаются шесть вулканов (Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг). Вулканам присвоен II и III уровни опасности.