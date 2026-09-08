Семь тонометров и шесть термометров: Минздрав кардинально пересмотрел нормы оснащения врачей

С 1 октября 2026 года вступают в силу обновленные правила оказания медицинской помощи взрослым пациентам с заболеваниями нервной системы (приказ Минздрава № 719н). Документ закрепляет обязательное наличие цифровых рабочих мест с доступом к телемедицине, расширяет список медицинского оборудования и диагностических приборов, а также категорически запрещает использование инвентаря из других отделений клиники. Об этом сообщает портал НР24 Москва.