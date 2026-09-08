Семь тонометров и шесть термометров: Минздрав кардинально пересмотрел нормы оснащения врачей
С 1 октября вступают в силу новые требования Минздрава к кабинетам неврологов
С 1 октября 2026 года вступают в силу обновленные правила оказания медицинской помощи взрослым пациентам с заболеваниями нервной системы (приказ Минздрава № 719н). Документ закрепляет обязательное наличие цифровых рабочих мест с доступом к телемедицине, расширяет список медицинского оборудования и диагностических приборов, а также категорически запрещает использование инвентаря из других отделений клиники. Об этом сообщает портал НР24 Москва.
Ключевые изменения в стандарте оснащения кабинета невролога
Основные требования к оборудованию, мебели и цифровым сервисам с 1 октября:
- Цифровизация и телемедицина: Вводится обязательное автоматизированное рабочее место врача с доступом к медицинской информационной системе (МИС) и поддержкой телемедицинских технологий для дистанционных консультаций.
- Приборы и диагностика: Расширено количество базового оборудования — установлены нормы в 7 тонометров, 6 термометров, 2 стетоскопа, а также обязательное наличие пульсоксиметра, электронных и механических весов и ростомера.
- Мебель и интерьер: В список внесены 3 вида осмотровых столов, прикроватная ширма, шкафы для документов и белья, специальная мебель по числу сотрудников и отдельное место для среднего медперсонала.
- Индивидуальное закрепление: Из правил исключен пункт о возможности временного заимствования техники и приборов из соседних подразделений — все позиции из стандарта должны постоянно находиться строго в неврологическом кабинете.