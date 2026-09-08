Запретить суперинтеллект: почему Нобелевский лауреат требует остановить развитие ИИ

Один из основоположников современных нейросетей и лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон заявил о необходимости ввести глобальный мораторий на разработку суперинтеллекта. В интервью изданию The Times ученый подчеркнул, что научное сообщество до сих пор не разработало надежных механизмов контроля над системами, превосходящими человека по уровню интеллекта. По мнению эксперта, продолжение таких исследований без гарантированной системы безопасности создает риски для самого существования человечества. Об этом информирует портал The Times.