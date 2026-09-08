До 30 тысяч в месяц: сколько готовы откладывать граждане на первоначальный взнос по ипотеке
ТАСС: почти половина россиян копит на ипотеку напрямую с зарплаты
Около 33% россиян способны ежемесячно выделять до 30 тысяч рублей из своего дохода для формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту. При этом почти 50% респондентов откладывают средства напрямую из текущей заработной платы, а остальные привлекают накопительные и инвестиционные финансовые инструменты. Такие результаты совместного исследования «Сберстрахования жизни» и сервиса «Работа.ру» приводит информационное агентство ТАСС.
Статистика накоплений на ипотеку и финансовые стратегии россиян
Ключевые показатели исследования по формированию первоначального взноса и страхованию:
- Ежемесячные суммы накоплений: 33% участников опроса готовы откладывать до 30 тыс. рублей в месяц; 13% — от 30 до 50 тыс. рублей; 11% — от 50 до 100 тыс. рублей; свыше 100 тыс. рублей способны направлять лишь 4% респондентов.
- Источники средств: Около 50% копят исключительно за счет текущей зарплаты. В качестве дополнительных инструментов 36% выбирают банковские вклады и накопительные счета, 16% рассчитывают на материнский капитал, а 11% задействуют инвестиционно-накопительные программы.
- Спрос на ипотечное страхование: 61% респондентов выразили интерес к оформлению полиса страхования жизни при ипотеке.
- Критерии выбора страховки: Покупатели ориентируются на объем страхового покрытия и список исключений из выплат, при этом эксперты предупреждают, что чересчур дешевые полисы часто обеспечивают лишь минимальную защиту.