До 30 тысяч в месяц: сколько готовы откладывать граждане на первоначальный взнос по ипотеке

Около 33% россиян способны ежемесячно выделять до 30 тысяч рублей из своего дохода для формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту. При этом почти 50% респондентов откладывают средства напрямую из текущей заработной платы, а остальные привлекают накопительные и инвестиционные финансовые инструменты. Такие результаты совместного исследования «Сберстрахования жизни» и сервиса «Работа.ру» приводит информационное агентство ТАСС.