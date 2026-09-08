От 140 на 90 и выше: главный кардиолог Минздрава РФ разъяснил нормы артериального давления

Гипертоническая болезнь диагностируется при устойчивом уровне артериального давления от 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова академик РАН Сергей Бойцов. Эксперт подчеркнул, что оптимальным показателем остается давление 120 на 80, а значения систолического давления в диапазоне 120–140 мм рт. ст. требуют повышенного внимания и систематического мониторинга.