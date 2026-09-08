От 140 на 90 и выше: главный кардиолог Минздрава РФ разъяснил нормы артериального давления
Врач Минздрава: систолическое давление выше 120 требует постоянного контроля
Гипертоническая болезнь диагностируется при устойчивом уровне артериального давления от 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова академик РАН Сергей Бойцов. Эксперт подчеркнул, что оптимальным показателем остается давление 120 на 80, а значения систолического давления в диапазоне 120–140 мм рт. ст. требуют повышенного внимания и систематического мониторинга.
Клинические показатели давления и связь с метаболическим синдромом
Ключевые медицинские разъяснения главного кардиолога Минздрава РФ:
- Критерии гипертонии: Диагноз «гипертоническая болезнь» устанавливается при показателях артериального давления 140/90 мм рт. ст. и более.
- Норма и промежуточные состояния: Оптимальным давлением является 120/80 мм рт. ст. Диапазон «верхнего» (систолического) давления от 120 до 140 мм рт. ст. считается допустимым, но требует постоянного контроля для предотвращения развития патологии.
- Метаболический синдром: В подавляющем большинстве случаев гипертония развивается на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома, что резко повышает риски возникновения тяжелых кардиоваскулярных катастроф и сахарного диабета 2-го типа.
- Необходимость профилактики: Систематический самостоятельный замер давления позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и минимизировать риск осложнений (инсультов и инфарктов).