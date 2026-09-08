Сколько стоит средняя Lada: глава АВТОВАЗа Соколов назвал реальные цифры рынка
Глава АВТОВАЗа Соколов назвал реальную цену на Lada Vesta
Средняя стоимость нового автомобиля марки Lada сегодня составляет около 1,5 миллиона рублей, в то время как средняя цена нового легкового автомобиля на российском авторынке превышает 3,5 миллиона рублей. Об этом в интервью телеканалу ОТР заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. По словам руководителя компании, ценовая разница в 2 миллиона рублей отражает доступность отечественного бренда, модельный ряд которого варьируется от бюджетных версий Granta до флагманских Vesta и Aura. Об этом сообщает специализированное издание Tarantas News.
Ценовая линейка Lada и рыночный контекст
Основные тезисы из заявления главы АВТОВАЗа и рыночные показатели:
- Средний чековый диапазон: Показатель в 1,5 млн рублей является усредненным по всей модельной гамме. В нижнем сегменте цена Lada Granta начинается ниже 1 млн рублей, тогда как верхний сегмент (Lada Vesta, Lada Aura и спецверсии) превышает 2 млн рублей.
- Сравнение с рынком: Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России установилась на уровне от 3,5 млн рублей (что подтверждается данными «Авито Авто» и «Автостата»). Разница с продукцией АВТОВАЗа составляет порядка 2 млн рублей.
- Программы скидок и субсидий: Рекомендованная розничная цена базовой Lada Vesta составляет 1,558 млн рублей, однако с учетом госпрограмм, трейд-ин и кредитных спецпредложений стоимость может снижаться до 1,183 млн рублей.
- Динамика индексации: Максим Соколов отметила, что в последние годы АВТОВАЗ удерживал темпы индексации цен ниже уровня общей инфляции в стране.