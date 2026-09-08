Сколько стоит средняя Lada: глава АВТОВАЗа Соколов назвал реальные цифры рынка

Средняя стоимость нового автомобиля марки Lada сегодня составляет около 1,5 миллиона рублей, в то время как средняя цена нового легкового автомобиля на российском авторынке превышает 3,5 миллиона рублей. Об этом в интервью телеканалу ОТР заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. По словам руководителя компании, ценовая разница в 2 миллиона рублей отражает доступность отечественного бренда, модельный ряд которого варьируется от бюджетных версий Granta до флагманских Vesta и Aura. Об этом сообщает специализированное издание Tarantas News.