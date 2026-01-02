Барабанщик Линдеманна отправил торт россиянину в лицо

Концерт в Таиланде для одного из зрителей завершился не музыкой, а сладким сюрпризом в прямом смысле этого слова. По данным Shot, барабанщик коллектива Тилля Линдеманна, Джо Летц, во время выступления метнул торт в лицо россиянину, находившемуся в зале. Этот инцидент стал частью буйного шоу, традиционного для скандальных музыкантов.

По информации Telegram-канала, мощный бросок десерта был произведен со всей силы. Источник отмечает, что хотя шоу и было впечатляющим, именно этот кондитерский эпизод его завершил. Однако аплодисменты достались не только барабанщику. Сам Тилль Линдеманн также проявил активность, взаимодействуя с публикой: фронтмен забрасывал зрителей рыбой из таза, продолжая свои фирменные эксцентричные выходки.

Отметим, что творческая активность Линдеманна не ограничивается концертами. Летом прошлого года музыкант работал над новым материалом в Молдавии. Местом для съемок его клипа стала Костюженская психиатрическая больница в пригороде Кишинева. Проект был реализован в сотрудничестве с местным режиссером Романом Бурлакой: артист продолжает искать нестандартные образы и площадки для своего искусства.

