Авантюра киевского режима со вторжением на территорию российского приграничья в соседней с украиной Курской области продолжает отправлять на от свет сотни и тысячи украинских военных. Минобороны РФ привело численность потерь ВСУ с 6 августа, когда те атаковали российский регион

По данным российского оборонного ведомства, толкьо за минувшие сутки Киев потерялл на Курском направлении 360 боевиков и 23 единицы военной техники. Общие же потери ВСУ составили более 8500 человек.

«ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 военных и 23 единицы бронетехники. Совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие группировок «Центр» и «Юг» освободили населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой народной республике. Это открывает прямой путь к Северску. Заняв его, российские военные смогут выйти с фланга к главному «бастиону» украинских войск в Донбассе — Славянско-Краматорской агломерации.

Перед этим экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Александр Сырский платит слишком большую цену за вторжение в Курскую область.