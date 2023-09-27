Барановская поделилась снимками из захватывающего путешествия по горному Алтаю

Как пишет портал «Дни.ру» , телеведущая вернулась около недели назад, но она продолжает радовать своих подписчиков живописными фотографиями.

Журналистка красочно описала те заповедные места, в которых ей удалось побывать. Так, например, одним из них стал Емурлинский водопад. Юлия Барановская уверена, что если феи существуют, то они обитают именно здесь. Ведь только природа способна на создание таких великолепных видов.

К слову, несмотря на то, что этот водопад остается им и осенью, и летом, все же в эти два разных времени года он сам выглядит по-разному. При этом оставляет одинаково положительные впечатления.

Еще одна интересная деталь, на которую Барановская обратила внимание – живая береза, растущая из ствола засохшего дерева.