Барбекю перед бойней? Раскрыты шокирующие детали подготовки к «Крокусу»
Террористам «Крокус Сити Холла» приказали пожарить шашлыки для конспирации
Фото: [pxhere.com]
Террористам, напавшим на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, с целью конспирации дали указание жарить шашлыки в лесополосе до прибытия еще одного исполнителя теракта.
Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
21 марта 2024 года Сайфулло сказал Фаридуни, чтобы тот ехал к Мирзоеву, а потом пошел в то место, где они получат оружие.
А чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, им сказали приобрести мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева, говорится в материалах дела.
Ранее сообщалось о том, что террористы в «Крокусе» добивали раненых людей прикладами автоматов.