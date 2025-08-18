Барбекю перед бойней? Раскрыты шокирующие детали подготовки к «Крокусу»

Террористам, напавшим на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, с целью конспирации дали указание жарить шашлыки в лесополосе до прибытия еще одного исполнителя теракта.

Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

21 марта 2024 года Сайфулло сказал Фаридуни, чтобы тот ехал к Мирзоеву, а потом пошел в то место, где они получат оружие.

А чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, им сказали приобрести мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева, говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось о том, что террористы в «Крокусе» добивали раненых людей прикладами автоматов.