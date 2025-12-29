Бардо отказалась быть похороненной в своем саду незадолго до смерти

Скончавшаяся накануне легенда мирового кинематографа, французская актриса Брижит Бардо незадолго до кончины изменила свои последние пожелания и выразила желание быть похороненной на кладбище, а не в собственном саду. Церемония прощания с актрисой пройдёт 7 января на морском кладбище в курортном городе Сен-Тропе на юге Франции. Об этом информирует местная радиостанция.

Церемония начнётся в 11:00 по местному времени в церкви. Актриса будет похоронена лицом к Средиземному морю, рядом с могилами кинорежиссёра Роже Вадима и французского композитора Эдди Барклая.

«Брижит Бардо по итогу будет похоронена на морском кладбище знаменитого курортного городка Сен-Тропе. Похороны запланированы на среду, 7 января. Бардо в последние годы жизни часто говорила, что желала бы быть похороненной в своем саду. Однако по неизвестным причинам она изменила свою последнюю волю», — говорится в эфире радиостанции ici.

Брижит Бардо умерла в минувшее воскресенье 28 декабря на 92-м году жизни. В октябре она проходила операцию в частной клинике Тулона, а в ноябре её снова госпитализировали. За свою почти 20-летнюю актерскую карьеру она сыграла более чем в 50 фильмах и записала свыше 70 песен.