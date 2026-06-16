Бархатный сезон-2026: россияне отдыхают дольше, но тратят меньше — средняя цена отелей упала на 10%
OneTwoTrip: россияне планируют отдыхать дольше, но дешевле в бархатный сезон
Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили ранние бронирования на бархатный сезон с сентября по октябрь 2026 года и сравнили данные с прошлогодними. Как оказалось, соотечественники планируют отдыхать дольше, но при этом тратить меньше. Длительность путешествий выросла с четырех дней в 2025 году до 4,3 дня в 2026-м, а средняя стоимость отелей и апартаментов снизилась с 9,6 тысячи до 8,6 тысячи рублей, передает «Лента.ру».
Тройка лидирующих направлений внутри России осталась неизменной: Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Однако в топ-10 вошел Приморский край — спрос на регион вырос за год на 90 процентов. При этом интерес к Сахалинской, Мурманской, Владимирской и Ленинградской областям, а также к Дагестану, напротив, снизился.