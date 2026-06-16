Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили ранние бронирования на бархатный сезон с сентября по октябрь 2026 года и сравнили данные с прошлогодними. Как оказалось, соотечественники планируют отдыхать дольше, но при этом тратить меньше. Длительность путешествий выросла с четырех дней в 2025 году до 4,3 дня в 2026-м, а средняя стоимость отелей и апартаментов снизилась с 9,6 тысячи до 8,6 тысячи рублей, передает «Лента.ру».