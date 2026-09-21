Бархатный сезон в Геленджике: отели загружены на 85%, а море теплое до конца октября
Мэр Богодистов: средняя загрузка крупных отелей Геленджика составляет 85%
На побережье Геленджика продолжается бархатный сезон. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что курорт сейчас очень востребован у туристов.
По его данным, средняя загрузка крупных отелей и гостиниц составляет 85%. Общий уровень бронирования на сентябрь превышает 70%, на октябрь — 57%. На ноябрь уже забронировано 44% номеров, на декабрь — 26%.
Богодистов отметил, что летняя жара спала, море остается чистым и теплым, а купальный сезон продолжается до конца октября.