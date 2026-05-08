Бархатцы вместо риска: дачница раскрыла, какие цветы сажать в мае, чтобы не бояться заморозков

Май в Подмосковье — месяц обманчивого тепла. Днем солнце прогревает воздух почти до летних значений, а ночью столбик термометра может упасть до +5. Опытная дачница Оксана Сергеева в беседе с REGIONS рассказала, какие культуры смело отправлять в открытый грунт уже сейчас, чтобы к июню получить цветущий участок и не переживать за каждую холодную ночь.

По ее словам, лучше всего в майскую прохладу заходят проверенные, холодостойкие однолетники. Новичкам она советует начинать с бархатцев, календулы, настурции и космеи — эти неприхотливые «трудяги» спокойно переносят ночные похолодания и быстро закрывают пустоты на клумбах.

Многолетники тоже не стоит откладывать до июня, если земля уже прогрелась. Флоксы, рудбекия, лилейники, ирисы и пионы отлично приживаются при майской посадке. Главное правило при выборе рассады — не брать вытянутые, перекормленные экземпляры, а отдавать предпочтение крепким, компактным кустикам. Такие растения легче переносят и пересадку, и перепады погоды. На самые продуваемые участки Сергеева советует высаживать бархатцы и календулу, которые не только ярко цветут, но и отвлекают часть вредителей от огорода.

Тем, кто хочет уже к началу лета увидеть на участке «картинку из журнала», дачница рекомендует не затягивать с посадкой многолетников и контейнерных композиций. Май — удобное время, чтобы определить на постоянное место хосты, астильбу, эхинацею, зимостойкую лаванду и декоративные злаки. Они успевают укорениться до жары и спокойно входят в лето, тогда как при посадке в конце июня растения хуже стартуют и весь сезон получается сдвинутым.

Отдельная история — «горшечные» любимцы вроде петунии, сурфинии и пеларгонии. Сергеева высаживает их в кашпо и подвесные корзины уже в мае, но всегда с оговоркой: при резком похолодании корзины можно занести под навес или в теплицу. Май, по ее словам, это месяц умеренного риска. Если высадить слишком рано и всё намертво в землю, одна холодная ночь может испортить полклумбы. А вот сочетание выносливых однолетников, надежных многолетников и мобильных кашпо почти всегда дает к июню живой и устойчивый к дождям цветник.